В Сингапуре общественные службы поддержки психического здоровья объединят в новую сеть HealthierMind SG. Она должна упростить людям доступ к помощи, улучшить координацию между поставщиками услуг и обеспечить более стабильное финансирование общественных организаций, сообщает Channel NewsAsia.

22 октября министр здравоохранения и министр-координатор по социальной политике Онг Е Кун заявил, что действующие команды общественной поддержки будут работать в рамках единой системы финансирования и показателей эффективности. В настоящее время организации должны соблюдать требования различных программ, что может осложнять их работу.

Единая система поддержки

К существующим программам относятся команды общественного охвата CREST для людей с ранними симптомами психических расстройств и команды вмешательства COMIT для пациентов с умеренными состояниями. Для молодежи действуют CREST-Youth и Youth Integrated Teams, а общественные услуги также предоставляют государственные медицинские учреждения, включая Институт психического здоровья.

По словам Онга, новый подход предусматривает достаточный базовый уровень финансирования, который позволит организациям удерживать работников и развивать потенциал в сфере психического здоровья. Школы также могут перейти к оценке потребностей учащихся по тяжести состояния: менее сложные случаи планируют направлять в общественные организации, а не только в государственные медучреждения.

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Программы для молодежи и согласие родителей

Изменения происходят на фоне обеспокоенности психическим здоровьем молодежи: примерно каждый третий молодой сингапурец в возрасте от 10 до 18 лет сообщает о симптомах депрессии или тревожности. С 2027 года программу Grow Well SG распространят на учащихся первых двух классов средней школы. Сначала ее введут в 20 школах, а в 2028 году — во всех средних школах страны.

Участники программы совместно с медицинскими специалистами будут разрабатывать индивидуальные планы здоровья с большим акцентом на психологической устойчивости и преодолении трудностей с психическим здоровьем. К процессу будут привлекать родителей и опекунов.

Министерство здравоохранения также готовит рекомендации по согласию родителей для молодых людей, обращающихся за поддержкой в сфере психического здоровья. Ведомство хочет дать им возможность безопасно получить первоначальную помощь, одновременно определив надлежащий этап для привлечения семьи. Перед принятием рекомендаций министерство проведет общественные консультации, в том числе со специалистами в сфере психического здоровья.

Правительство также планирует постепенно усиливать роль семейных врачей в предоставлении такой помощи. В 2025 году для врачей первичного звена в рамках Healthier SG внедрили протоколы ведения большого депрессивного расстройства и генерализованного тревожного расстройства.

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