В Сингапуре 23 октября начнется второй этап распределения противосмоговых масок. Все граждане страны в возрасте от 60 лет смогут получить по две маски, а возрастной порог для пожилых людей снижен с 67 лет, сообщает Channel NewsAsia.

Расширение круга получателей

Те, кто уже получил маски во время первого этапа, могут забрать еще две. Люди, которые имели право на получение ранее, но не воспользовались им, смогут сразу забрать маски за оба этапа в общественных клубах или специально определенных автоматах.

Министр устойчивого развития и окружающей среды Грейс Фу заявила, что власти учли обращения людей старше 60 лет, у которых нет карт Pioneer Generation или Merdeka Generation. Право на маски также имеют владельцы карт CHAS Orange и Blue, карт освобождения от медицинских сборов и получатели помощи ComCare.

Беременные женщины, дети в возрасте от семи до 16 лет и люди с такими заболеваниями, как астма, могут получить маски в общественных клубах. Забрать их за другого человека может родственник или знакомый, используя его NRIC.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Качество воздуха и запасы масок

Власти раздают маски стандартов N95, KN95, FFP2 и KF94, которые уменьшают воздействие частиц смога. По данным рабочей группы по вопросам смога, маски уже получили около 22% людей, имеющих на это право.

По состоянию на 13:00 22 октября почасовые показатели мелкодисперсной пыли PM2.5 во всех районах Сингапура находились в пределах нормы. В то же время Грейс Фу призвала жителей подготовиться к возможному ухудшению качества воздуха. Ранее, 14 октября, показатель PM2.5 на западе Сингапура достиг 288 — самого высокого уровня с 2015 года, а 18 октября 24-часовой индекс загрязнения воздуха там достиг 230.

Помощь торговле и бизнесу

Министерство здравоохранения использует национальные запасы, чтобы пополнить полки с масками в сетях Sheng Siong, Giant и Cold Storage. Часть заведений общественного питания сообщила о падении продаж до 70% из-за уменьшения числа посетителей. По словам министра, власти соберут отзывы предпринимателей и решат, нужна ли им дополнительная поддержка.

Читай нас в