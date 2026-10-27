Систематический обзор под руководством Мануэлы Лурейру Феррейры из австралийского Института глобального здоровья Джорджа показал, что ряд немедикаментозных и нехирургических подходов к лечению боли в пояснице может быть экономически эффективным. Как сообщает News-Medical, исследование опубликовали 27 октября 2026 года в журнале PLOS Medicine.

Анализ 20 исследований

Авторы проанализировали 20 исследований, проведенных в 2005–2026 годах, с участием в общей сложности 14 884 человек. Они рассматривали работы о вмешательствах, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, британским Национальным институтом здоровья и совершенствования медицинской помощи (NICE) и Североамериканским обществом позвоночника.

Оцененные подходы включали йогу, акупунктуру, массаж, психологическую терапию, мануальные вмешательства на позвоночнике, физические упражнения и планы питания. Их сравнивали с отдельными форматами помощи при первом обращении или с отсутствием лечения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Какие подходы оказались эффективными

Среди отдельных видов терапии йога, когнитивно-поведенческая терапия, поддержка самоконтроля состояния, обучение для снижения страха и снижение стресса на основе осознанности могли уменьшать расходы на медицинскую помощь и улучшать результаты по сравнению с обычной помощью.

Более экономически эффективными, чем обычная помощь, также оказались два комбинированных подхода: сочетание рекомендаций с постепенным увеличением активности на рабочем месте и сочетание диеты с физической активностью. Такой вывод был сделан при пороге готовности платить 20 тысяч фунтов стерлингов, рекомендованном NICE.

Все включенные в обзор исследования проводились в странах с высоким уровнем дохода, а методы оценки экономической эффективности различались между работами. По словам Феррейры, инвестиции в основанные на доказательствах упражнения, физические методы и психологическую поддержку могут улучшить состояние людей с болью в пояснице и снизить нагрузку на системы здравоохранения.

Читай нас в