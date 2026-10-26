Управление национального координатора по информационным технологиям в сфере здравоохранения отменило 14 из 60 критериев сертификации систем электронного учета медицинских данных. Это решение содержит долгожданная финальная версия правила.

Изменения в сертификации

Критерии применялись для сертификации систем электронного учета медицинских данных, которые продают, в частности, Epic и Oracle. Еще семь критериев в финальной версии правила были существенно пересмотрены.

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Изменения касаются очередной редакции правил о медицинских данных, технологиях и совместимости систем. Их заявленная цель — ускорение инноваций в медицинских технологиях, сообщает STAT News.

Предостережения комментаторов

Во многих случаях администрация отменила или изменила требования к сертификации, несмотря на возражения комментаторов. Они предупреждали, что такие изменения могут ослабить защиту и конфиденциальность чувствительной медицинской информации. Комментаторы также выражали обеспокоенность ослаблением усилий по обеспечению безопасности продуктов, использующих искусственный интеллект.

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