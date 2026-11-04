Исследование с использованием данных британского UK Biobank показало, что люди с диабетом 2 типа, заболеваниями сердца или перенесённым инсультом, которые хорошо спят, имеют несколько лучшие когнитивные показатели и больший объём мозга, чем пациенты с такими же состояниями, но более плохим сном. О результатах исследования Каролинского института сообщает News-Medical.

Данные более 400 тысяч участников

Учёные использовали данные более чем 400 тысяч людей среднего и старшего возраста из UK Biobank. Более 54 тысяч участников имели по меньшей мере одно кардиометаболическое заболевание — диабет 2 типа, заболевание сердца или перенесённый инсульт. Для почти 35 тысяч участников также были доступны результаты магнитно-резонансной томографии головного мозга.

Сон оценивали по пяти показателям, о которых участники сообщали самостоятельно: продолжительности сна, циркадному ритму, бессоннице, храпу и дневной сонливости. Результаты работы опубликованы в Journal of the American Heart Association.

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Когнитивные тесты и МРТ

Участники с кардиометаболическими заболеваниями и лучшими показателями сна немного успешнее выполняли тесты на общие когнитивные способности, решение задач и скорость обработки информации. У них также зафиксировали больший общий объём мозга, а также большие объёмы серого и белого вещества.

Связь между сном и структурой мозга была более выраженной среди людей с диабетом 2 типа, заболеваниями сердца или инсультом, чем среди участников без этих состояний. Исследовательница Центра исследований старения Каролинского института Эбигейл Дав отметила, что здоровый сон может ослаблять часть неблагоприятных последствий кардиометаболических заболеваний для мозга.

Финансирование исследования

Работа финансировалась, в частности, Стратегической исследовательской программой Каролинского института по диабету, Фондом Альцгеймера, Шведским советом по исследованиям в области здравоохранения, трудовой жизни и благосостояния, Шведским обществом медицинских исследований и Фондом деменции.

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