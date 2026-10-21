Государственный департамент США повысил уровень рекомендаций по поездкам в Кению со второго до третьего из-за рисков для здоровья и призвал американцев пересмотреть необходимость поездки в страну. Третий уровень означает рекомендацию пересмотреть поездку, тогда как на втором уровне советуют проявлять повышенную осторожность.

Как сообщает TimesLIVE со ссылкой на Reuters, в рекомендациях также упомянуты риски преступности, похищений, терроризма, гражданских беспорядков и проблемы с безопасностью дорожного движения. В отдельных районах Кении уровень риска выше.

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Случаи Эболы в Кении

В воскресенье Кения подтвердила еще один случай Эболы, после чего общее число инфицированных в стране достигло восьми. Страна находится в состоянии повышенной готовности из-за значительной вспышки болезни, эпицентром которой является Демократическая Республика Конго.

Распространение в ДР Конго

В тот же день ДР Конго сообщила, что вспышка распространилась на восьмую провинцию — Северное Убанги. В рекомендациях США также указано, что медицинские услуги в Кении ограничены и часто недоступны в сельской местности, а медучреждения нередко не располагают достаточными запасами лекарств и оборудования.

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