Международная группа ученых под руководством Нортумбрийского университета разработала и валидировала пятифакторную шкалу для выявления пожилых людей с повышенным риском развития деменции в странах с низким и средним уровнем дохода. Инструмент создан на основе данных более 11 тысяч пожилых людей из семи стран на трех континентах, сообщает News-Medical.

Исследование опубликовано в American Journal of Epidemiology. Авторы отмечают, что около 60% людей с деменцией в мире живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Большинство существующих прогностических моделей создавались на данных из более состоятельных государств и хуже работают в других условиях.

Пять факторов риска

Для расчета показателя не нужны анализы крови, сканирование мозга или специализированное оборудование. Данные можно собрать во время разговора с пожилым человеком, а при необходимости — с членом его семьи или лицом, осуществляющим уход.

возраст — риск заметно увеличивается после 70 лет и быстрее после 80;

социальная активность, в том числе общение с родственниками и друзьями и участие в общественных или религиозных группах;

повседневная физическая активность на работе и в быту;

повышенное артериальное давление;

заметное изменение способности распоряжаться деньгами.

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Результаты проверки модели

Суммарный показатель шкалы составляет от 0 до 9 баллов. Согласно расчетам исследователей, ноль баллов соответствует приблизительно 1% вероятности развития деменции в течение трех лет, тогда как девять баллов — почти 19%.

Модель построили и проверили на данных из Китая, Кубы, Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико, Венесуэлы, Мексики и Перу. Ее показатель точности составил 0,75, что превышает уровень 0,70, названный в материале клинически полезным.

Авторы подчеркивают, что шкала предназначена прежде всего для исследований и набора участников в будущие клинические испытания, а не для массового скрининга населения. Они также призывают проверить ее в регионах, не охваченных нынешней работой, в частности в Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и странах Африки к югу от Сахары.

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