Федеральный суд в Массачусетсе заблокировал применение нового определения «медицинской уязвимости» для исключений из требований Medicaid к работе. Судья Окружного суда США в Массачусетсе Ричард Д. Стернс постановил, что федеральные правила слишком сужали круг людей, которых можно признать слишком больными для работы.

Постоянный судебный запрет

Как сообщает STAT News, суд вынес постоянный судебный запрет на исполнение этого определения. Решение не прекращает введение требований Medicaid к работе в целом, однако предусматривает более широкие исключения для людей с заболеваниями или инвалидностью.

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Стернс также отметил, что у штатов не было достаточно времени или ресурсов, чтобы перестроить системы проверки права на участие в программе. Иск против новых правил подали более двух десятков штатов.

Риск потери покрытия

По мнению судьи, истцы продемонстрировали, что применение требований в их тогдашнем виде могло нанести непоправимый вред. В решении отмечается, что исполнение незаконного определения могло привести к потере покрытия Medicaid у уязвимых людей, которые в противном случае имели бы на него право и нуждались в непрерывной медицинской помощи.

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