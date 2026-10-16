Исследователи из Медицинской школы Университета Тафтса и Бостонского университета выяснили, что смесь распространенных бисфенолов может нарушать развитие нормальной ткани молочной железы в лабораторных моделях. Как сообщает News-Medical, результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Органоиды из тканей 13 доноров

Для исследования ученые вырастили трехмерные органоиды из тканей молочной железы, пожертвованных 13 здоровыми молодыми женщинами. Такие модели содержат несколько типов клеток и воспроизводят отдельные аспекты развития ткани молочной железы человека.

В течение примерно трех недель органоиды подвергали воздействию отдельных химических веществ и их смесей. Среди них были вещества, нарушающие работу эндокринной системы, влияющие на метаболизм, а также известные или вероятные канцерогены. После этого авторы анализировали изменения активности генов и модификации ДНК.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Более заметный эффект от сочетания веществ

Наиболее выраженный результат получили для смеси трех бисфенолов — BPA, BPS и BPF. По отдельности эти вещества вызывали сравнительно немного изменений в органоидах. Однако их сочетание в низких концентрациях, сопоставимых с уровнями, которые выявляют в крови и моче человека, нарушало нормальное развитие ткани в органоидах большинства доноров.

Команда также сопоставила молекулярные изменения, связанные с воздействием смеси бисфенолов, с данными о раке молочной железы человека. Этот молекулярный профиль был наиболее представлен в данных пациенток с инвазивной дольковой карциномой — типом рака молочной железы, который не всегда образует ощутимое уплотнение и может быть сложным для выявления при маммографии.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает, будто эти вещества вызывают рак, и не устанавливает механизм, посредством которого зафиксированные молекулярные изменения могут быть связаны с заболеваниями. Для проверки результатов необходимы дальнейшие исследования с участием более крупной и разнообразной группы доноров, а также с более широким перечнем химических веществ и их смесей.

Читай нас в