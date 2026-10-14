Нейробиолог Сусана Кармона обобщила в книге A Mother's Brain исследования о том, как беременность и переход к материнству влияют на мозг. Как сообщает News-Medical, автор рассматривает беременность как один из периодов значительной нейропластичности во взрослом возрасте.

Изменения структуры и мозговых сетей

В материале говорится, что беременность может изменять объем серого вещества и объем коры головного мозга, одновременно усиливая отдельные характеристики белого вещества мозга. Перестройка также может затрагивать мозговые сети, связанные с социальным познанием и пониманием других людей.

Согласно описанию в книге, такие изменения потенциально могут помогать матерям лучше чувствовать потребности младенцев. Часть изменений может сохраняться годами после родов. Кармона также рассматривает роль гормональных и иммунных процессов, плаценты и опыта перехода к родительству в изменениях мозга.

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Исследования материнского мозга

Кармона основала в Мадриде лабораторию Neuromaternal, которая изучает, как беременность и материнство изменяют человеческий мозг. Она ведет международные исследовательские проекты и формирует базу данных, отслеживающую изменения в мозге матерей от периода до зачатия до нескольких лет после рождения ребенка.

В материале также упомянуто явление, при котором клетки с генетическим материалом ребенка могут переходить в организм матери и потенциально оставаться в ее мозге десятилетиями или даже в течение всей жизни. Автор противопоставляет этот подход распространенному представлению о «мамином мозге» как исключительно когнитивном ухудшении, рассматривая эти изменения как возможную адаптацию к потребностям материнства.

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