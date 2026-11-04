Власти Тасмании в Австралии объявили об инвестиции в $40 млн в течение трёх лет для улучшения эндоскопических услуг. По словам министра здравоохранения штата Бриджит Арчер, финансирование должно обеспечить проведение 9 тыс. процедур и помочь ликвидировать очередь пациентов первой категории к концу июня 2028 года, сообщает ABC News Australia.

Очередь на срочные процедуры растёт

По данным департамента здравоохранения Тасмании, число пациентов в списке ожидания на эндоскопию первой категории выросло с 2878 в июле 2024 года до 3864 в июне этого года. К этой категории относятся наиболее срочные случаи, когда процедуру рекомендуют провести в течение 30 дней.

В июле 2024 года в рекомендованный срок выполнили 27% процедур для пациентов первой категории. В июне этого года в течение 30 дней провели чуть более 15% таких эндоскопий.

Пациент ждёт более трёх месяцев

69-летний пенсионер Грег Твиггер из Хобарта ожидает колоноскопию уже три месяца, хотя его отнесли к первой категории. В августе он получил положительный результат планового скринингового теста: это означает обнаружение крови, но само по себе не подтверждает наличие рака или другого заболевания.

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После консультации с врачом мужчина рассматривает возможность оплатить обследование в частной клинике. По его словам, ему сообщили, что ожидание до 120 дней является распространённым.

Арчер заявила, что рост спроса на эндоскопические услуги частично связан с национальной программой бесплатного скрининга рака кишечника для австралийцев в возрасте от 50 до 74 лет. Она отметила, что финансирование могут направить, в частности, на дополнительные субботние приёмы и передачу части процедур внешним исполнителям.

Представительница Лейбористской партии Тасмании Сара Ловелл назвала объявленное финансирование временным решением и выразила сомнение, что оно позволит полностью ликвидировать очереди пациентов первой категории.

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