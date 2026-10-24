Tegoprubart лучше сохранял функцию почечного трансплантата — News-Medical

В клиническом исследовании BESTOW фазы 2 иммунодепрессант tegoprubart лучше сохранял функцию почечного трансплантата, чем такролимус, у взрослых после первой трансплантации почки. Как сообщает News-Medical, функция трансплантата стабилизировалась после первого месяца лечения и оставалась выше в группе tegoprubart на каждом из опубликованных этапов наблюдения.

Результаты через 18 месяцев

Статистически значимое преимущество tegoprubart в отношении функции почечного трансплантата зафиксировали через 18 месяцев. Препарат представляет собой новую терапию антителами к CD40L, тогда как такролимус является стандартом лечения в схемах иммуносупрессии.

Из 127 пациентов, получавших лечение в исследовании, 107 завершили его к 52-й неделе. Среди них 51 участник получал tegoprubart, а 56 — такролимус.

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Оценки качества жизни

Отдельный анализ данных BESTOW показал большее улучшение сообщаемых пациентами показателей качества жизни в группе tegoprubart по сравнению с такролимусом. На 52-й неделе улучшение по сравнению с исходным уровнем в группе tegoprubart зафиксировали по всем пяти подшкалам, а в группе такролимуса — по четырем из пяти.

В группе tegoprubart также было больше улучшение итогового показателя психического компонента. Общий балл симптомов у этих пациентов снизился численно больше, чем в группе такролимуса. Результаты должны представить на ASN Kidney Week 2026, проходящей 22–25 октября.

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