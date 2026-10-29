Терапевты предложили восемь подходов для ситуаций, когда человек считает, что ему солгали близкие, знакомые или коллеги. Речь идет как о незначительной неискренности, так и о сокрытии важной информации, которое может вызвать обиду, недоверие или чувство предательства, сообщает Asharq Al-Awsat.

Причины и виды лжи

Терапевт из Лос-Анджелеса Лаура Сгро отмечает, что ложь может иметь разные мотивы и последствия. По ее словам, исследователи различают ложь, направленную на сохранение отношений, и ложь ради собственной выгоды. К первой категории относятся так называемые белые лжи — например, когда человек говорит, что ему понравился подарок, хотя это не так.

Ложь, ориентированная на собственные интересы, может быть способом манипулировать обстоятельствами или скрыть поступок. Отдельно выделяют компульсивную или патологическую ложь — поведение, при котором человек говорит неправду пять и более раз в день. Согласно приведенным оценкам, она может касаться от 8% до 13% населения.

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Как реагировать на подозрение в неискренности

Лицензированный клинический социальный работник Джордан Конрад советует перед разговором учитывать характер отношений и поведение человека, а также оценить собственную реакцию на возможную правду. По его мнению, слишком резкий ответ на неприятные слова может побудить собеседника скрывать детали в дальнейшем.

Среди других рекомендаций — заранее определить, какие вопросы необходимо обсудить, сохранять спокойствие и позволить человеку объяснить свою версию событий. Серьезные обвинения, подчеркивает Конрад, должны опираться на весомые доказательства.

Если человек подозревает газлайтинг — психологическую манипуляцию, заставляющую сомневаться в собственной памяти или восприятии событий, — Сгро советует фиксировать собственные воспоминания и сохранять подтверждения. Специалисты также рекомендуют четко формулировать личные границы и дать себе время пережить эмоции после болезненной ситуации. Восстановить ощущение опоры могут помочь привычные приятные занятия и техники заземления, в частности глубокое дыхание.

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