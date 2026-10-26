Более 32% участников исследования Rutgers Health в возрасте от 18 до 29 лет использовали ChatGPT и подобные чат-боты, чтобы получить информацию о психоактивных веществах и их употреблении. Ученые Rutgers проанализировали данные опроса почти 1 тыс. человек, сообщает News-Medical.

Какую информацию ищут у чат-ботов

Согласно результатам работы, опубликованной в Journal of Medical Internet Research Formative Research, респонденты чаще всего искали сведения о рисках и последствиях употребления веществ. Около половины тех, кто обращался к ИИ с такими запросами, делали это как минимум раз в месяц.

Исследователи также ссылаются на недавние опросы, согласно которым 66% молодых людей используют ИИ для поиска информации, получения медицинских советов и других целей. Целью нового анализа было отдельно изучить использование генеративного ИИ для запросов, связанных с веществами.

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Обеспокоенность ученых

Ведущий автор исследования Мирея Тригеро Роура отметила, что ответы чат-ботов могут воспроизводить дезинформацию. По мнению исследователей, это способно приводить к недостаточно информированному или рискованному поведению молодых людей в отношении употребления веществ.

Авторы также установили, что чернокожие участники и мужчины чаще использовали ИИ для запросов о веществах. По оценке Тригеро Роуры, различия в таких практиках могут объясняться различиями в доступе к медицинской помощи, стигмой, уровнем доверия и способами поиска медицинской информации. В то же время опрошенные молодые люди в целом высоко оценивали доверие, надежность и полезность инструментов ИИ.

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