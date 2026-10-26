Исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL) совместно с командой Кембриджского университета разработали компьютерные модели опухолей для прогнозирования ответа на лечение тройного негативного рака молочной железы. При тестировании на данных 31 пациента программа правильно предсказала, будет ли лечение эффективным, в 74% случаев, сообщает News-Medical.

Цифровые двойники опухолей

Для исследования ученые создали цифровые двойники опухолей участников клинического испытания PARTNER, используя их генетическую информацию. На моделях воспроизвели схемы, применявшиеся в испытании: химиотерапию отдельно, химиотерапию в сочетании с олапарибом, а также сценарий без лечения.

Олапариб применяют в некоторых случаях тройного негативного рака молочной железы. Этот агрессивный тип рака, который быстро растет, составляет около 15% всех случаев рака молочной железы. Клетки такого рака не имеют рецепторов эстрогена, прогестерона и белка HER2, поэтому гормональная терапия и препараты, направленные на HER2, не действуют.

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Логическое рассуждение модели

Авторы применили символический искусственный интеллект, основанный на логическом рассуждении, а не на прогнозировании. По словам команды, это позволяет врачам видеть и проверять логику, по которой программа предлагает варианты терапии, в отличие от непрозрачных моделей типа «черного ящика».

У 12 из 13 пациентов, не давших полного ответа на лечение, модели определили как минимум один дополнительный таргетный вариант лечения, который мог бы улучшить результат. Для 10 из них модели предсказали настолько высокий ответ, что после такого лечения в молочной железе и лимфатических узлах, вероятно, не обнаружили бы инвазивный рак.

Руководительница исследования профессор Жасмин Фишер отметила, что систему рассматривают как вспомогательный инструмент для клинических решений, а не как замену врача. Результаты описаны в статье в журнале Cell Reports Medicine. Испытание PARTNER, данные которого использовали для моделирования, продолжалось с 2016 по 2024 год.

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