Исследователи из King's College London в Великобритании проанализировали 12 распространенных видов свежих овощей и фруктов и установили: в 10 случаях части растений, которые обычно выбрасывают, содержали больше пищевых волокон, чем части, которые обычно употребляют в пищу. Речь, в частности, идет о кожуре, семенах, сердцевинах и стеблях, сообщает News-Medical.

Исследование опубликовали в рецензируемом журнале International Journal of Food Sciences and Nutrition. Авторы отметили, что компоненты, обычно не используемые в пищу, составляли от 25% до 48% общей массы изученных продуктов.

Результаты лабораторного анализа

Ученые сравнили содержание общего количества пищевых волокон в привычных съедобных частях продуктов и компонентах, которые часто попадают в отходы. Среди изученных продуктов были мускатная тыква, сладкий перец, брокколи, киви, ананас и арбуз.

В арбузной корке обнаружили 2,10 г клетчатки на 100 г. В кожуре и семенах мускатной тыквы — 9,25 г на 100 г. Кожура и сердцевина ананаса содержали на 453,7% больше клетчатки, чем его мякоть. В то же время стебли брокколи содержали на 28,4% меньше клетчатки, чем обычно употребляемые соцветия.

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Восприятие необычных частей продуктов

Исследователи также разработали меню на основе подхода «от корня до верхушки». Перед его запуском концепцию проверили в фокус-группе из 40 сотрудников и студентов университета.

Участники назвали среди барьеров психологический дискомфорт из-за употребления таких частей растений, опасения по поводу их переваривания и недостаток информации о питательной ценности в интернете, в частности в социальных сетях. По словам авторов, питательные свойства, прежде всего содержание клетчатки, были для участников более сильным мотивом менять пищевые привычки, чем экологические соображения.

Ученые подчеркнули, что исследование охватило только 12 видов продуктов, а все образцы анализировали сырыми. Поэтому способы приготовления могут влиять на содержание и переваривание пищевых волокон.

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