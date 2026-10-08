Некоторые противосудорожные препараты могут снижать эффективность отдельных гормональных методов контрацепции из-за лекарственного взаимодействия. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 7 октября 2026 года в журнале Neurology, сообщает News-Medical.

Данные исследования

Ученые проанализировали медицинские записи 21 923 человек с эпилепсией, которым назначали гормональные контрацептивы, на которые могут влиять лекарственные взаимодействия, а также противосудорожные препараты, индуцирующие ферменты.

У 7 154 участников, или 32,6%, зафиксировали как минимум один период продолжительностью от 14 дней, когда назначения контрацептива и противосудорожного средства совпадали. В среднем такой период длился около семи месяцев.

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Какие препараты и методы изучали

Исследователи рассматривали комбинированные оральные контрацептивы, таблетки только с прогестином, контрацептивные пластыри, вагинальные кольца и подкожные импланты. Среди противосудорожных препаратов, индуцирующих ферменты, были, в частности, карбамазепин, окскарбазепин, фенобарбитал, фенитоин и топирамат.

Автор работы Лора Киркпатрик из Медицинской школы Университета Питтсбурга отметила, что такие взаимодействия влияют не на все методы контрацепции. По ее словам, информированное консультирование может помочь людям с эпилепсией выбрать метод, соответствующий их потребностям и состоянию здоровья.

Ограничения работы

Исследование не оценивало исходы беременностей и не устанавливало, были ли у участников случаи неэффективности контрацепции. Данные о назначениях также не подтверждают, принимали ли участники лекарства в соответствии с предписаниями. Работу поддержали Национальные институты здравоохранения США.

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