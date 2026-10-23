В Мадриде, Испания, комбинация экспериментального препарата компании Tango Therapeutics и Rasonque от Revolution Medicines вызвала ответ опухоли у 82% пациентов с определенным типом распространенного рака поджелудочной железы. Результаты клинического испытания представили на конгрессе ESMO, сообщает STAT News. Tango Therapeutics сообщила об этих данных в пятницу.

Оценка через девять месяцев

Ответы на лечение оказались длительными, отмечает издание. При оценке через девять месяцев 88% участников оставались живы без прогрессирования опухоли.

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Схема без химиотерапии

Схема лечения сочетает два таргетных препарата и не предусматривает химиотерапии. Химиотерапия долгое время считалась стандартным методом лечения этого агрессивного вида рака. Новые результаты поддерживают идею о том, что пациенты с раком поджелудочной железы могут получать больше пользы от комбинаций таргетных препаратов, чем от применения одного препарата.

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