Исследователи из Stony Brook University сравнили выписные эпикризы, подготовленные большой языковой моделью, с документами, написанными людьми, для 60 госпитализаций в отделениях внутренней медицины. Как сообщает News-Medical, врачи-рецензенты предпочли версии, созданные искусственным интеллектом, в 95% оцененных госпитализаций.

Исследование касалось длительных и сложных госпитализаций продолжительностью от 7 до 21 дня. В таких случаях медикам необходимо обобщить значительный объем данных о лечении пациента, потребности в лекарствах и изменениях терапии, нерешенных медицинских вопросах и последующем амбулаторном наблюдении.

Оценка выписных эпикризов

Подход с большой языковой моделью разрабатывался при участии клиницистов с учетом информации, необходимой врачам после выписки пациента. Система упорядочивала электронные медицинские записи и другие данные и за несколько минут формировала основу выписного эпикриза.

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Выписки оценивали госпитальные врачи и врачи первичного звена. Сводки, сгенерированные моделью, получили более высокие оценки по общей качеству, читабельности, точности и полноте. Рецензенты также обнаружили в них меньше пропущенных клинических деталей, чем в текстах, подготовленных людьми.

Проверка врачом необходима

Врачи первичного звена признали ИИ-сводки более простыми для понимания и объяснения пациентам и тем, кто за ними ухаживает, а также более полезными для последующего наблюдения. В то же время ошибки были выявлены в обоих типах документов. Авторы не зафиксировали статистически значимой разницы в оцененной тяжести или вероятности вреда, связанного с этими ошибками.

Исследователи подчеркнули, что перед использованием в медицинской документации черновик, созданный большой языковой моделью, должен быть проверен и подтвержден врачами. Следующие этапы работы предусматривают оценку точности, безопасности, фактической экономии времени для медиков и соответствия инструмента клиническим процессам. Команда также рассматривает пилотное испытание системы в повседневной клинической практике.

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