В Бангладеш во время вспышки кори, начавшейся в середине марта, умерли 1147 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, 94% зарегистрированных смертей пришлись на детей в возрасте до пяти лет.

С начала вспышки по 9 октября страна зафиксировала 202 тысячи подозреваемых случаев кори, из которых 22 тысячи были подтверждены лабораторно. Это наибольшее число подозреваемых случаев среди всех стран в этом году, сообщает Dawn со ссылкой на ВОЗ.

Снижение охвата вакцинацией

Регулярная программа вакцинации в Бангладеш дала сбой в 2025 году. По оценке ВОЗ и ЮНИСЕФ, охват первой дозой вакцины против кори тогда снизился до 90%, а второй — до 86%. Для предотвращения вспышек ВОЗ считает необходимым уровень охвата не менее 95%.

В отчете ВОЗ и ЮНИСЕФ, опубликованном в июле, также поднимался вопрос о качестве официальных данных о прививках от кори и других заболеваний в 2023–2025 годах. Предварительные показатели иногда свидетельствовали о том, что количество вакцинированных превышало 100% целевой группы, что может указывать на ошибки в подсчете доз или численности детей, которых необходимо было вакцинировать.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проблемы с реагированием

Обзор документов ВОЗ и беседы Reuters с учеными, медиками и чиновниками показали, что экстренное реагирование осложняли неполные данные, недостаточная подготовка и недостаточный охват родителей.

В регионе Силхет, одном из наиболее пострадавших, в июле умер невакцинированный двухлетний Арман Хоссайн. Его отец рассказал, что медики прибыли в отдаленную деревню с вакцинами уже после похорон ребенка. В городе Чхатак в июне умерла невакцинированная девятимесячная Лабиба Актер; в апреле в рамках экстренной программы минимальный возраст для вакцинации снизили с девяти до шести месяцев.

Советник ВОЗ по вакцинам Марк Джит заявил, что ситуация в Бангладеш является предупреждением для других государств: предотвращать вспышки вакцинацией проще, дешевле и безопаснее, чем реагировать на чрезвычайную ситуацию.

Читай нас в