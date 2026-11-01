Власти округа Банну в Пакистане на неделю запретили перевозить пассажиров на мотоциклах, демонстрировать оружие и использовать транспорт с тонированными окнами. Ограничения ввели из-за кампании по вакцинации детей от полиомиелита и ситуации с безопасностью, сообщает Dawn.

Ограничения будут действовать до 7 ноября

Распоряжение издал заместитель комиссара Банну Зия ур Рехман Хаттак. Оно вступило в силу 1 ноября и будет действовать до 7 ноября в соответствии со статьей 144 Уголовно-процессуального кодекса Пакистана.

По данным администрации, руководитель окружной полиции сообщил о проведении кампании со 2 по 5 ноября. В распоряжении указано, что превентивные меры сочли необходимыми из-за предыдущих нападений на бригады по вакцинации от полиомиелита и полицейских, обеспечивавших их охрану, а также текущей ситуации с безопасностью.

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Запрет на демонстрацию оружия не распространяется на работников земельного учета и секретарей местных советов, выполняющих официальные обязанности во время кампании. Нарушителям грозит ответственность за невыполнение распоряжения должностного лица.

План вакцинации

Хаттак и руководитель окружной полиции Шафиулла Гандапур открыли кампанию 1 ноября, дав детям капли вакцины от полиомиелита. Медицинские службы планируют вакцинировать 228 тысяч детей в возрасте до пяти лет в 57 местных советах округа.

С начала года в Пакистане зарегистрировали семь случаев полиомиелита, четыре из которых пришлись на дивизион Банну. По данным чиновников, дивизион Банну по-прежнему осложняет усилия властей по искоренению вируса в провинции Хайбер-Пахтунхва. В недавнем отчете Всемирной организации здравоохранения указано, что регион сталкивается со значительными операционными трудностями и проблемами безопасности при проведении качественной вакцинации.

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