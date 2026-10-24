Исследователи Центра геномной регуляции (CRG) в Барселоне разработали показатель активности шести генов, который может улучшить прогнозирование выживаемости пациентов с острым миелоидным лейкозом (ОМЛ). Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances, сообщает News-Medical.

Шесть генов для оценки прогноза

Ученые разработали систему PHFScore, сопоставив результаты экспериментов на мышах с данными пациентов. Они определили шесть генов, активность которых была связана с различными показателями выживаемости. У пациентов с менее благоприятными исходами была выше активность генов CARMIL1, HOPX и ALDH1A1, тогда как активность CALR, STAR и PHF19 была ниже.

Совокупный анализ этих шести генов разделил пациентов на группы с существенно разными перспективами выживаемости. По словам старшего автора работы, профессора ICREA Лучано Ди Кроче, один лишь ген PHF19 уже дает информацию для прогноза, однако его сочетание с другими пятью генами делает оценку более точной.

Результаты опытов и данные пациентов

Сначала команда сосредоточилась на PHF19 — гене, принадлежащем к семейству генов, которые подавляют активность других генов во время созревания клеток. В предыдущих исследованиях лаборатории Ди Кроче у мышей без PHF19 наблюдалось состояние, похожее на миелодиспластический синдром: клетки крови не созревали должным образом и накапливались в организме.

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В новой работе ученые ввели вызывающий лейкоз ген в клетки крови мышей с PHF19 и без него. Клетки без PHF19 образовывали больше колоний в лабораторных условиях, легче приживались после трансплантации мышам и оставались в незрелом, похожем на стволовой состоянии. Такие клетки также в значительной степени не реагировали на химиотерапевтические препараты, применяемые для стимуляции созревания лейкозных клеток.

При сравнении с данными людей аналогичный молекулярный паттерн был выявлен и у пациентов. Среди молодых взрослых, лечившихся от ОМЛ, пациенты с самым низким уровнем PHF19 жили меньше и реже достигали ремиссии после стандартной химиотерапии: ремиссия наступила менее чем у половины из них, тогда как среди пациентов с самым высоким уровнем PHF19 этот показатель достигал до 85%.

Авторы считают, что PHFScore может стать основой будущих прогностических тестов. У пациентов с подозрением на ОМЛ уже берут образец костного мозга, а измерение активности шести генов может быть проще и дешевле, чем более широкое генетическое профилирование.

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