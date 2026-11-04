Исследователи Свободного университета Брюсселя (ULB) в Бельгии установили, что разные иммунные клетки образуют отдельные микроокружения вокруг раковых клеток и по-разному влияют на их способность распространяться по организму. Как сообщает News-Medical, результаты работы опубликованы в журнале Nature Cancer.

Ученые изучали эпителиально-мезенхимальный переход — процесс, во время которого опухолевые клетки ослабляют связь с соседними клетками и становятся более подвижными. Особое внимание они уделили промежуточному, или гибридному, состоянию этого перехода: по данным авторов, такие клетки наиболее эффективно образуют метастазы.

Два типа микроокружения

Исследователи выяснили, что гибридные опухолевые клетки окружены нейтрофилами — разновидностью лейкоцитов. В то же время рядом с клетками на поздней стадии эпителиально-мезенхимального перехода преобладали макрофаги.

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Эксперименты на мышах показали: после удаления нейтрофилов уменьшалось число гибридных опухолевых клеток, как и количество метастазов в легких. Удаление макрофагов, напротив, увеличивало количество клеток в гибридном состоянии, однако не влияло на формирование легочных метастазов.

Молекулярные сигналы

По данным авторов, нейтрофилы выделяют молекулу онкостатин M, которая способствует переходу раковых клеток в гибридное состояние. Когда мышам давали препарат, блокирующий онкостатин M, количество таких клеток уменьшалось. Макрофаги, в свою очередь, производят TGFβ1 — молекулу, запускающую эпителиально-мезенхимальный переход и направляющую опухолевые клетки к его поздней стадии.

Похожие микроокружения выявили в образцах опухолей молочной железы, поджелудочной железы, легких и мочевого пузыря человека: рядом с гибридными раковыми клетками находились нейтрофилы, производившие онкостатин M. Руководитель исследования профессор Седрик Бланпен отметил, что необходимо оценить, может ли воздействие на такие сигналы, в частности на онкостатин M, помочь предотвращать метастазирование и улучшать ответ опухолей на противораковую терапию.

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