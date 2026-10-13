Исследователи Северо-Западного университета совместно с коллегами из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили в белке тау один доминирующий участок, который способствует его неправильному сворачиванию и образованию фибрилл. Как сообщает News-Medical, работа может помочь в поиске способов блокировать распространение патологических форм тау, связанных с болезнью Альцгеймера и лобно-височной деменцией.

Как взаимодействуют белки тау

По данным авторов, тау, уязвимый к неправильному сворачиванию, имеет «горячую точку», которая соединяется с аналогичным участком другой молекулы тау или белка на конце уже сформированной фибриллы. После этого новая молекула приобретает такую же неправильную форму и присоединяется к растущей структуре.

Белок тау в мономерном состоянии не имеет стабильной структуры, однако в фибриллах его молекулы наслаиваются в одинаковом порядке. Такие фибриллы накапливаются внутри нейронов в виде нейрофибриллярных клубков и нарушают связь между нервными клетками. После гибели клетки высвободившийся неправильно свернутый тау может вовлекать другие молекулы белка в этот процесс.

Роль воды в формировании фибрилл

Ученые установили, что вокруг гидрофобных участков тау вода формирует динамические структуры, похожие на защитные «колпачки». Когда два таких критических участка встречаются, вода высвобождается, что энергетически способствует их соединению. По выводам исследователей, это помогает белкам каждый раз выравниваться одинаково.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Во время эксперимента команда закрыла выявленный участок химической меткой — после этого фибриллы перестали расти. В то же время блокирование двух других участков, расположенных дальше от этой точки, не остановило рост фибрилл.

Возможное применение результатов

Старший автор работы Сонги Хан отметила, что определение конкретного участка взаимодействия может дать фармацевтам и биохимикам более точную мишень для поиска соединений, способных нейтрализовать неправильно свернутый тау. Исследователи также считают, что понимание механизма может облегчить создание синтетических фибрилл тау, имитирующих различные тауопатии, для разработки диагностических и терапевтических подходов.

Статья «A water-pinning hot spot drives templated tau aggregation» должна выйти 16 октября в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читай нас в