Итальянские исследователи в течение 10 лет наблюдали 54 пары близнецов, в которых только один из двоих имел болезнь Паркинсона. За этот период умерли 17 участников с этим диагнозом и трое их близнецов без нейродегенеративного заболевания — 31,5% против 5,6% соответственно, сообщает News-Medical.

Разница в выживаемости

В исследование включили 108 человек со средним возрастом 66 лет: 26 пар однояйцевых и 28 пар разнояйцевых близнецов. В начале наблюдения в каждой паре болезнь Паркинсона была только у одного участника, тогда как другой не имел нейродегенеративного диагноза.

Среди однояйцевых близнецов все девять смертей произошли у участников с болезнью Паркинсона. В группе разнояйцевых близнецов умерли восемь заболевших участников и трое их близнецов без такого диагноза. Авторы зафиксировали статистически значимое расхождение показателей общей выживаемости между двумя группами. В то же время небольшое число смертей ограничивает точность оценки масштаба этой разницы, в частности в подгруппе однояйцевых близнецов.

Среди указанных причин смерти участников с болезнью Паркинсона были осложнения нейродегенеративного заболевания, сердечно-сосудистые события, COVID-19, рак, а также другие или неуточненные причины.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Симптомы и образ жизни

Наиболее последовательным клиническим различием между близнецами были запоры: у людей с болезнью Паркинсона они встречались чаще как в начале исследования, так и через 10 лет. В этой группе также реже фиксировали регулярное опорожнение кишечника, а со временем эти различия усиливались.

Масса тела и индекс массы тела существенно не отличались между заболевшими участниками и их близнецами. Большинство пищевых привычек также были схожими. Исследователи выявили более низкую частоту употребления рыбы среди участников с болезнью Паркинсона, однако часть второстепенных результатов не сохранила статистическую значимость после поправки на все 78 сравнений.

Во время повторного обследования второму участнику в двух парах однояйцевых близнецов также поставили диагноз болезни Паркинсона — с разницей во времени появления заболевания в 14,5 и 12 лет. Результаты работы опубликованы в журнале Brain Sciences.

Читай нас в