В Италии, в клинике IRCCS Sant'Orsola Policlinico в Болонье, двум пациентам выполнили трансплантацию почек с экспериментальным применением препарата Цизутамиг для предотвращения отторжения органов. Как сообщает ANSA English, это первые в мире такие операции с использованием этого препарата.

Лечение для высокоиммунизированных пациентов

Цизутамиг — биспецифическое антитело, разработанное американским стартапом Candid Therapeutics. Препарат применили по программе сострадательного использования в Центре трансплантации почек Sant'Orsola Policlinico, который возглавляет профессор Гаэтано Ла Манна.

Реципиентами стали 54-летний мужчина из Равенны и 51-летняя женщина из окрестностей Болоньи. Оба ждали трансплантации 13 лет и, по данным клиники, имели почти нулевые шансы получить совместимый донорский орган. Через несколько месяцев после операций пересаженные почки у обоих пациентов функционируют отлично.

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Перспективы для других трансплантаций

Ла Манна заявил, что на протяжении 13 лет все потенциальные доноры, которых проверяли для этих пациентов по всей стране, оказывались несовместимыми. По его словам, препарат позволил устранить клетки, вырабатывающие антитела, ответственные за отторжение органа.

В клинике считают, что такой подход может открыть новые возможности для высокоиммунизированных пациентов — одной из самых сложных категорий в трансплантологии. По оценке Ла Манны, такие пациенты могут составлять до 10% из примерно 6100 человек, ожидающих трансплантации. Он также предположил, что подобный подход потенциально может быть полезен для пациентов, ожидающих пересадки сердца.

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