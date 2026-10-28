В горном селе Болотана на итальянском острове Сардиния исследователи зафиксировали необычно высокие расчетные показатели выживаемости женщин пожилого возраста. Согласно оценкам за 2021–2025 годы, условная вероятность для женщины дожить от 70 до 100 лет составила 13,83%. Это более чем втрое превышает показатели провинции Нуоро (4,33%), Сардинии (4,43%) и Италии в целом (3,54%).

Результаты анализа

Как сообщает News-Medical, ученые проанализировали гражданские и церковные записи, чтобы проверить возраст жителей, достигших 100 лет. Свидетельства о рождении имелись для каждого выявленного долгожителя, а 97% зарегистрированных смертей таких людей исследователи сверили с приходскими архивами.

В 2021–2025 годах анализ охватил 3 138 человеко-лет наблюдения за жителями в возрасте от 70 лет и 149 смертей. Средняя численность населения Болотаны в этот период составляла 2 266 человек. Ожидаемая продолжительность жизни женщин, достигших 70 лет, оценивалась в 20,85 года — против 18,61 года в провинции Нуоро, 18,40 года на Сардинии и 18,06 года по Италии.

Показатель выживаемости от 70 до 100 лет является расчетной оценкой при условиях смертности в 2021–2025 годах. Исследователи не наблюдали одну группу 70-летних женщин до достижения ими 100 лет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кандидат на новую голубую зону

Для мужчин преимущество было значительно меньшим: ожидаемая продолжительность жизни в 70 лет составляла 16,02 года, а расчетная выживаемость до 100 лет — 4,92%. Авторы отметили, что этот показатель имеет значительную статистическую неопределенность из-за небольшого размера популяции.

Отдельный анализ 3 060 человек, родившихся в Болотане между 1900 и 1925 годами, выявил 38 долгожителей, достигших 100 лет. Индекс экстремального долголетия составил 1 242 долгожителя на 100 тысяч живорождений, тогда как средний показатель по Италии равнялся 793.

В то же время результаты существенно различались в зависимости от периода расчета. Для 2015–2019 годов оценка выживаемости от 70 до 100 лет составляла 1,46% для женщин и 0,77% для мужчин. Поэтому авторы работы, опубликованной в Frontiers in Aging, считают Болтану кандидатом на статус новой «голубой зоны», а не уже установленным центром исключительного долголетия. Они призвали продолжить наблюдения и изучить возможное влияние биологических, поведенческих и социальных факторов.

Читай нас в