В австралийском Брисбене обязательные места для представителей коренных народов в советах двух крупных больничных и медицинских служб — Metro North и Metro South — остаются незаполненными уже шесть месяцев. Вакансии существуют с 31 марта, несмотря на требования Закона Квинсленда о больничных и медицинских советах, сообщает ABC News Australia.

Призыв к временным назначениям

Бывший президент Австралийской медицинской ассоциации Билл Глассон заявил, что правительство Квинсленда нарушает собственное законодательство. Он призвал министра здравоохранения Тима Николлса воспользоваться предусмотренными законом полномочиями и срочно временно назначить представителей коренных народов в оба совета.

Министр может осуществить временное назначение, если обоснованно считает это необходимым из-за нехватки у совета навыков, знаний или опыта для эффективного выполнения его функций. Глассон, входящий в правление Institute for Urban Indigenous Health, заявил, что в штате достаточно квалифицированных кандидатов на эти должности.

За время, когда вакансии оставались незаполненными, правительственный кабинет назначил или переназначил 91 члена больничных советов по всему Квинсленду. Половина из восьми членов советов Metro North и Metro South являются новыми назначенцами.

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Неравенство в сфере здравоохранения

Metro South обслуживает около 30 тысяч аборигенов и жителей островов Торресова пролива — крупнейшую по абсолютной численности такую общину среди медицинских служб штата. В зоне обслуживания Metro North проживает вторая по численности коренная община Квинсленда.

Профессор Том Калма назвал заполнение должностей критически важным для противодействия институциональному расизму и улучшения доступа пациентов к медицинской помощи. Согласно официальной статистике Closing the Gap, уровень потенциально предотвратимых госпитализаций среди коренных народов Квинсленда в 2,4 раза выше, чем среди других жителей штата. Мужчины и женщины из числа коренных народов умирают в среднем соответственно на 7,4 и 7 лет раньше.

Тим Николлс заявил, что процессы рекрутинга и отбора на имеющиеся вакансии для представителей коренных народов в Юго-Восточном Квинсленде продолжаются. Ранее он признал, что поиск кандидатов начали 27 марта — за четыре дня до того, как должности стали вакантными. Собеседования с претендентами на замену проводились как минимум с июня.

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