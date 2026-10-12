В Великобритании исследование с участием 771 человека, проходившего лечение от COVID-19 в 38 больницах, выявило связь между наиболее тяжёлыми проявлениями лонгковида и различиями в составе бактерий полости рта и дыхательных путей. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в European Respiratory Journal.

Как проводилось исследование

В исследование включили пациентов, проходивших лечение от COVID-19 в период с февраля 2020 года по март 2021 года. Через пять месяцев после выписки участников разделили на четыре группы в зависимости от тяжести симптомов: от лёгких проявлений и хорошего восстановления до очень тяжёлых физических, психических и когнитивных нарушений.

Через шесть месяцев после выписки учёные отобрали образцы слюны и мокроты. С помощью секвенирования ДНК они определяли разнообразие и количество микроорганизмов в образцах и сопоставляли эти данные с симптомами участников.

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Какие изменения выявили

Наиболее выраженные различия микробиома полости рта и дыхательных путей обнаружили у участников с очень тяжёлым лонгковидом. Изменения микробиома дыхательных путей также связали со сниженной функцией лёгких, нейрокогнитивными симптомами, в частности проблемами с памятью, вниманием и концентрацией, а также с нарушениями пищеварения — болью, тошнотой, диареей и потерей аппетита.

Среди изменений, связанных с симптомами лонгковида, исследователи зафиксировали избыток бактерий, вырабатывающих молочную кислоту. Это также было связано с признаками воспаления в образцах крови пациентов. Авторы подчеркнули, что не установили, существовали ли изменения микробиома до инфицирования SARS-CoV-2 или возникли после него, а также будут ли они меняться со временем.

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