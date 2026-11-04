Служба санитарной авиации East Anglian Air Ambulance в Великобритании испытывает портативный анализ крови, который позволяет за несколько минут на месте неотложного происшествия оценить вероятность внутричерепного кровоизлияния. В первой группе пациентов, обследованных с помощью устройства, тест выявил все зарегистрированные случаи такого кровоизлияния, сообщает News-Medical.

Анализ до доставки в больницу

Технологию применяют в рамках программы BRAIN-FIRST. Бригады экстренной критической помощи берут небольшой образец крови и анализируют его портативным прибором i-STAT Alinity производства Abbott Point of Care Inc. Он измеряет уровни биомаркеров GFAP и UCH-L1, которые попадают в кровь после повреждения клеток головного мозга.

До сих пор медики на догоспитальном этапе преимущественно оценивали риск кровоизлияния по данным о состоянии пациента, физическому осмотру и клиническим признакам. Для окончательной постановки диагноза обычно требуется компьютерная томография в больнице. Тест может предоставить бригаде дополнительную биологическую информацию ещё до транспортировки пациента.

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Выбор больницы и дальнейшее исследование

По словам клинического руководителя исследований и разработок East Anglian Air Ambulance, консультанта HEMS Джеймса Прайса, раннее выявление пациентов с высоким риском тяжёлого кровоизлияния может сократить задержки в получении специализированной помощи и избежать ненужных повторных перевозок между больницами.

Пациентов с подозрением на внутричерепное кровоизлияние иногда сначала доставляют в медучреждение без нейрохирургической службы, а затем перевозят в крупный нейронаучный центр. Результат анализа на месте может помочь сразу определить целесообразный маршрут.

Команды East Anglian Air Ambulance уже использовали тест для более чем 200 пациентов с подозрением на тяжёлое повреждение мозга. Организация также сотрудничает с другими британскими и международными службами скорой помощи, чтобы проверить подход на большей и более разнообразной группе пациентов, а также готовит программу BRAIN-FIRST2.

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