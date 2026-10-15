В Британии закончились пластыри FemSeven Conti — The Guardian

В Великобритании возник дефицит отдельных средств заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Пластыри FemSeven Conti отсутствуют в наличии и, согласно сообщению Министерства здравоохранения и социального обеспечения, могут оставаться недоступными до конца ноября. Также не хватает нескольких видов пластырей Estradot; ожидается, что эта ситуация продлится до января, сообщает The Guardian.

Какие препараты недоступны

FemSeven Conti содержит эстрадиол — разновидность эстрогена — и синтетический прогестоген левоноргестрел. Пластыри Estradot также содержат эстрадиол. Проблемы с поставками некоторых продуктов Estradot начались еще в декабре 2024 года, по данным Управления бизнес-услуг Национальной службы здравоохранения Англии.

По данным этого ведомства, в 2025–2026 годах ЗГТ для облегчения симптомов менопаузы назначили почти 2 млн женщин в Англии в возрасте от 40 лет. ЗГТ может выпускаться в форме гелей, спреев, пластырей, таблеток, кремов и внутриматочных систем. Обычно терапия сочетает эстроген и прогестоген, хотя женщинам после гистерэктомии необходимы только препараты с эстрогеном.

Возможные замены

В сообщении о FemSeven Conti в качестве альтернатив названы Evorel Conti, Estradot Conti 30/95 и Estradot Conti 40/130. Они содержат эстрадиол и другой синтетический прогестоген — норэтистерон — и применяются дважды в неделю, а не раз в неделю.

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Консультант по сексуальному и репродуктивному здоровью Пола Бриггс отметила, что ключевым фактором при замене является сохранение той же дозы эстрадиола и способа его введения через кожу. В протоколах на случай серьезного дефицита Estradot также указаны пластыри Estraderm MX и Evorel.

Что советуют пациенткам

Член правления Национальной фармацевтической ассоциации Сехар Шахид посоветовала людям, чье обычное лечение ЗГТ было прервано, обратиться к медицинскому специалисту. Фармацевт Собия Касим предостерегла от того, чтобы оставлять пластырь дольше установленного срока, разрезать его или одалживать препараты другим людям.

Бриггс считает, что дефицит таких средств может повторяться, поскольку использование ЗГТ ежегодно растет более чем на 10%. Шахид призвала правительство создать рабочую группу с участием всех звеньев цепочки поставок.

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