В Великобритании рандомизированное исследование с участием 445 пожилых людей с почечной недостаточностью не выявило преимущества подготовки к диализу перед структурированным консервативным ведением без диализа при одновременном учёте продолжительности и качества жизни. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование Prepare for Kidney Care, опубликованное в The Lancet.

Участники и ход испытания

Исследование возглавил Бристольский университет в сотрудничестве с Bristol NHS Foundation Trust. В нём приняли участие пациенты из 31 нефрологического центра Великобритании — примерно половины профильных служб страны. Около 75% участников были в возрасте 80 лет и старше, а остальные — в возрасте 65–79 лет и имели дополнительные проблемы со здоровьем.

Участников случайным образом распределили на две группы. Одна готовилась к почечному диализу, другая — к структурированной программе консервативного ведения почечной недостаточности без диализа. Испытание длилось девять лет, из которых семь лет были отведены на набор участников, а средняя продолжительность наблюдения составила 4,5 года.

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Основные результаты

По данным исследователей, ни один из двух подходов не показал лучших результатов по совокупной оценке продолжительности и качества жизни. Только 28% людей, готовившихся к диализу, в итоге начали процедуру. Участники обеих групп чаще умирали от других причин, чем нуждались в диализе, что отражает сложное состояние здоровья этой категории пациентов.

Авторы подчеркнули, что результаты не относятся к людям, уже проходящим диализ, а также к более молодым и физически крепким пациентам. Для них диализ и трансплантация почки остаются стандартными методами лечения.

Руководитель проекта Фергус Каски отметил, что для пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями или хрупкостью оба подхода следует рассматривать как возможные варианты. Консервативное ведение без диализа является активным лечением, и пациенты впоследствии могут изменить своё решение и перейти на диализ.

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