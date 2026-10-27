Исследователи Университета Суррея протестировали метод быстрого анализа поверхностей в действующем пабе на юге Англии и обнаружили следы кокаина и кетамина в туалетах, на столах и в барной зоне. О результатах исследования, опубликованного в Journal of Mass Spectrometry, сообщает News-Medical.

420 мазков за три недели

Команда собрала 420 поверхностных мазков в одном пабе и сравнила три подхода к анализу. Первый предусматривал прямое нетаргетированное исследование мазков без подготовки образца, второй — нетаргетированный анализ образцов после экстракции растворителем, третий — таргетированный поиск определённых химических сигнатур.

Кокаин выявили на всех отобранных поверхностях в туалетах с помощью каждого из трёх подходов. Самые высокие концентрации зафиксировали именно в этих помещениях. Для таргетированного метода с экстракцией растворителем общая диагностическая точность составила 64,29% для кокаина и 83,81% для кетамина по сравнению с подтверждающими лабораторными тестами.

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Анализ менее чем за две минуты

Метод ASAP-MS — масс-спектрометрия с атмосферным зондом для анализа твёрдых веществ — не требует хроматографического разделения компонентов, применяемого в традиционных лабораторных исследованиях. Образец подают в нагретый источник на стеклянном капилляре, испаряют потоком азота и ионизируют без предварительного разделения. Сам анализ занимает менее двух минут.

Самые низкие уровни, зафиксированные при таргетированном подходе, составили 20 пикограммов на микролитр для кокаина и 0,78 нанограмма на микролитр для кетамина. В то же время кетамин оказался более сложным для анализа: вещество задерживается в волокнах ватных тампонов и медленнее испаряется. Прямой анализ мазков пропустил часть образцов с кетамином, которые позднее подтвердили лабораторными методами.

Исследователи также зафиксировали 15 ложноположительных результатов в трёх схемах анализа. Часть из них связали с прокаином — веществом, которое иногда добавляют в кокаин и которое имеет химическую сигнатуру, почти идентичную сигнатуре кетамина.

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