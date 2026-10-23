Исследование с участием 221 ученика из трех школ Южноморавского края Чехии не выявило статистически значимой связи между относительным весом школьного рюкзака и болью в спине. Почти половина участников — 109 детей, или 49,3% — сообщили, что испытывали такую боль в течение предыдущего месяца, сообщает News-Medical.

Вес рюкзаков и продолжительность ношения

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, приняли участие школьники 1–9 классов. Их средний возраст составил 9,48 года, а средняя масса тела — 35,54 кг. Исследователи взвешивали рюкзаки вместе с содержимым в день оценки, измеряли рост и вес детей, а также спрашивали о продолжительности ношения рюкзака в обычный учебный день.

Средний вес рюкзака составил 4,87 кг, или 14,49% массы тела ребенка. Участники, предоставившие данные о времени ношения, переносили рюкзак в среднем 37,25 минуты в день. Дети также оценивали, насколько тяжелым им кажется рюкзак, по шкале от 0 до 4; средний показатель составил 1,05.

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Что показал анализ

Авторы не зафиксировали статистически значимых связей боли в спине с относительным весом рюкзака, продолжительностью его ношения, полом, индексом массы тела или субъективным ощущением тяжести. Более длительное ношение рюкзака было слабо связано с тем, что дети чаще считали его тяжелым. В то же время сам относительный вес рюкзака такой связи не показал.

Исследователи отметили, что относительная нагрузка была ниже у детей с большей массой тела и более высоким индексом массы тела. Они предупредили, что этот результат частично объясняется способом расчета: масса тела входит и в формулу индекса массы тела, и в определение относительного веса рюкзака.

Работа не устанавливает безопасный порог веса школьной сумки и не исключает меньших возможных связей с болью. Среди ограничений авторы назвали одномоментный характер исследования, самооценку боли и продолжительности ношения, а также выборку из одного региона Чехии. Интенсивность боли, ее продолжительность и влияние на повседневную активность в исследовании не оценивались.

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