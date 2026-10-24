Исследователи из США в исследовании с участием 46 детей в возрасте от семи до десяти лет выявили связь между более высоким потреблением ультраобработанных продуктов, более сильной реакцией мозга на изображения аппетитной еды и ростом индекса массы тела и процента жира в организме за год. Как сообщает News-Medical, результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open.

МРТ во время просмотра изображений еды

Участники являются частью долгосрочного исследования BrainChild, посвященного рискам диабета и ожирения. В начале работы все дети имели здоровый вес. Исследователи собрали данные об их рационе, индексе массы тела, проценте жира в организме и окружности талии, а также провели магнитно-резонансную томографию, пока дети смотрели на фотографии привлекательной еды, в том числе печенья и картофеля фри.

У детей, потреблявших больше ультраобработанных продуктов, зафиксировали более сильную реакцию на такие изображения в дорсальном стриатуме — области мозга, связанной с вознаграждением и мотивацией. В то же время более интенсивная реакция этой области ассоциировалась с более высоким индексом массы тела и большим процентом жира в организме через один год.

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Связь с показателями тела

В конце периода наблюдения дети с более высоким потреблением ультраобработанной пищи также имели большую окружность талии, индекс массы тела и процент жира в организме. После учета различий в реакции дорсального стриатума связь между потреблением ультраобработанных продуктов и индексом массы тела ослабла на 31%, а связь с процентом жира в организме — на 44%.

К ультраобработанным продуктам в материале отнесены, в частности, сухие завтраки, упакованный хлеб и быстрорастворимые супы. Такие продукты производят с расчетом на выраженный вкус, удобство и длительное хранение; они часто содержат искусственные подсластители, красители и другие ингредиенты, которые обычно не используют в домашней кухне.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не устанавливает причинно-следственную связь: оно не доказывает, что ультраобработанная еда вызывает изменения активности мозга или набор веса. Старший автор работы планирует интервенционное исследование, в котором детям, регулярно потребляющим такие продукты, будут предлагать менее обработанную пищу и отслеживать изменения мозговых реакций и показателей тела.

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