Во Флоренции, Италия, исследователи сравнили профили короткоцепочечных жирных кислот в сыворотке крови и кале 193 участников. Модель, использовавшая показатели крови, различала рак толстой кишки, целиакию, ожирение и здоровых людей с общей точностью 95%, тогда как модель на основе образцов кала показала 59%, сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

В анализ вошли 35 пациентов с целиакией, 30 — с неметастатическим раком толстой кишки, 33 человека с ожирением и 95 здоровых участников контрольной группы. Все образцы крови и кала собирали на момент установления диагноза, до начала лечения. Исследователи определяли концентрации семи короткоцепочечных жирных кислот методом газовой хроматографии и масс-спектрометрии.

Среди измеряемых веществ были уксусная, масляная, пропионовая, валериановая, изомасляная, изовалериановая и 2-метилмасляная кислоты. Для машинного обучения использовали 80% данных, а оставшиеся 20% оставили для тестирования модели. В тестовой выборке модель на основе кала правильно классифицировала около 63% здоровых участников, 57% людей с ожирением или целиакией и 50% пациентов с раком толстой кишки.

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Сочетание двух типов образцов

Добавление данных из кала к показателям сыворотки лишь незначительно улучшило общую точность классификации — до 97%. Наиболее информативными для модели на основе крови были валериановая, пропионовая, изовалериановая и 2-метилмасляная кислоты. В то же время связь между показателями этих кислот в крови и кале оказалась слабой, что, по мнению авторов, свидетельствует о различной и взаимодополняющей информации из двух биологических сред.

Авторы предостерегают, что исследование было небольшим: точность модели на основе сыворотки оценивали на тестовой группе примерно из 39 человек. На результаты также могли повлиять различия между группами по возрасту, индексу массы тела и другим характеристикам. Для использования такого анализа в качестве клинического диагностического теста необходимы более крупные независимые исследования.

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