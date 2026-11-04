Исследователи Института и клиники мозга Университета Маккуори проанализировали генетические данные 3524 человек с лобно-височной деменцией и болезнью двигательных нейронов, также известной как боковой амиотрофический склероз. Участники когорты были из Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Команда выявила 793 пары родственников — от братьев и сестёр до троюродных кузенов, сообщает News-Medical.

Генетические семьи

Для поиска связей учёные применили анализ скрытого родства, который позволяет установить общее происхождение людей по ДНК. Более 30% выявленных родственных связей ранее не были известны.

На основании этих данных исследователи сформировали 73 новых семейных дерева на основе ДНК для людей, у которых до этого не было известного генетического объяснения болезни. Ведущий автор работы Линдал Хенден отметила, что при заболеваниях, возникающих во взрослом возрасте, установить родственные связи только по семейной истории сложно: не у всех носителей связанного с заболеванием генетического варианта есть симптомы, а данные о родственниках могут быть неполными.

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Общее происхождение

Исследователи также изучили общее происхождение вокруг известных генов, связанных с БАС и лобно-височной деменцией, в частности SOD1 и C9orf72. Они выявили сети общего происхождения, в которых люди унаследовали одинаковое генетическое изменение от далёкого общего предка. Такие сети объединили семьи, которые ранее считались не связанными между собой, в том числе людей со спорадическими формами болезни.

Среди пациентов, которых клинически отнесли к спорадическим случаям, генетическую связь с другим человеком из когорты имели почти 16% людей с лобно-височной деменцией и 5,5% людей с БАС. Некоторые генетически родственные участники имели разные диагнозы. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

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