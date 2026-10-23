В 10-летнем рандомизированном исследовании с участием 108 взрослых с хронической болезнью почек третьей стадии и метаболическим ацидозом рацион с фруктами и овощами связали с меньшим числом госпитализаций, обращений в отделения неотложной помощи и случаев перехода на диализ. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на Американское общество нефрологии.

Три группы участников

Участников поровну распределили на три группы — по 36 человек. Первая получала фрукты и овощи, чтобы вдвое уменьшить кислотную нагрузку рациона. Второй группе назначили пероральный бикарбонат натрия с той же целью, а третья получала обычную медицинскую помощь. Состояние участников оценивали ежегодно в течение 10 лет.

Метаболический ацидоз — это чрезмерное накопление кислоты в организме. Пероральный бикарбонат натрия является стандартным лечением этого состояния у людей с хронической болезнью почек, отмечает источник.

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Госпитализации и диализ

За время наблюдения среди всех участников зафиксировали 115 госпитализаций, 166 обращений в отделения неотложной помощи, а 34 пациентам потребовался диализ. В группе фруктов и овощей произошло 14 госпитализаций против 64 в группе обычной помощи. Число обращений в отделения неотложной помощи составило 20 против 88 соответственно.

На диализ перешли четыре участника из группы фруктов и овощей и 16 участников группы обычной помощи. В то же время по этим показателям не выявили различий между пациентами, получавшими бикарбонат натрия, и группой обычной помощи.

Автор исследования Нимрит Горая из Baylor Scott and White Health заявила, что вмешательство с фруктами и овощами связали с более благоприятными долгосрочными результатами и меньшим использованием медицинских услуг без увеличения общих расходов системы здравоохранения или общества. Результаты планируют представить на ASN Kidney Week 2026, которая пройдет с 22 по 25 октября.

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