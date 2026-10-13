Исследование показало, что Samsung Galaxy Watch 6 может обнаруживать опасное апноэ сна.

Исследование с участием 147 взрослых показало, что Samsung Galaxy Watch 6 может помогать выявлять обструктивное апноэ сна средней и тяжелой степени. Устройство правильно различало такие случаи в 94% случаев. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на Американскую академию медицины сна.

Результаты исследования

При стандартных настройках функция выявления апноэ сна на часах имела чувствительность 94% и специфичность 67%. Чувствительность отражает способность теста выявлять людей с нарушением, а специфичность — отличать людей без него.

Среди участников с высоким риском и высокой гипоксической нагрузкой устройство продемонстрировало 100% чувствительность и специфичность. Гипоксическая нагрузка является физиологическим показателем низкого насыщения крови кислородом.

Средний возраст участников составил 54 года. До начала тестирования у них уже был диагностирован апноэ сна средней или тяжелой степени либо имелась высокая вероятность этого состояния. Участники носили Galaxy Watch 6 две ночи во время исследований сна в Центре медицины сна Stanford Health Care и еще три ночи дома. Результаты функции часов сравнивали с данными ночных исследований сна.

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Часы не заменяют диагностику

Авторы работы подчеркивают, что носимое устройство предназначено для скрининга, а не для постановки диагноза. Оно может помочь определить людей, которым следует пройти формальное диагностическое обследование и своевременно начать лечение.

Обструктивное апноэ сна возникает, когда во время сна дыхание неоднократно останавливается или ограничивается из-за блокировки верхних дыхательных путей. Американская академия медицины сна связывает нелеченое состояние с повышенным риском инсульта, сердечных приступов, депрессии и дорожно-транспортных аварий. Людям с привычным храпом, эпизодами судорожных вдохов или удушья во сне советуют обратиться к врачу или в аккредитованный центр медицины сна.

Работа была опубликована 27 августа в Journal of Clinical Sleep Medicine.

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