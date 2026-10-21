В Лос-Анджелесе, США, исследователи UCLA Health провели клиническое исследование добавки с оксалоацетатом среди женщин, перенесших рак молочной железы и жаловавшихся на значительные когнитивные нарушения после лечения. После восьми недель приема добавки 16 участниц, завершивших исследование, сообщили об улучшении памяти, концентрации и других когнитивных симптомов, сообщает News-Medical.

Участницы и схема исследования

В испытании фазы II приняли участие 18 женщин с раком молочной железы на ранней стадии. С момента постановки диагноза прошло от одного до пяти лет, а средний возраст участниц составлял около 50 лет. Большинство из них ранее получали химиотерапию, почти 90% на момент исследования проходили эндокринную терапию.

Участницы принимали по 500 миллиграммов оксалоацетата дважды в день в течение восьми недель. Исследователи оценивали когнитивные симптомы с помощью анкет, а также проводили стандартизированные нейропсихологические тесты на внимание, память, скорость обработки информации и исполнительные функции. Отдельно измеряли усталость, качество сна, тревожность, депрессивные симптомы, физическое и психическое здоровье.

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Результаты и ограничения

Средний показатель по основной шкале воспринимаемых когнитивных нарушений вырос с 29,1 балла до начала приема добавки до 55,5 балла через восемь недель. По данным исследователей, это означало переход группы из диапазона, считавшегося нарушенным, в нормальный. Изменения фиксировали уже через четыре недели, а в конце исследования они обычно были более выраженными.

Авторы также сообщили о снижении общей и психической усталости, улучшении физического функционирования, а по результатам тестов — о более высоких показателях исполнительных функций и скорости обработки информации. В то же время они подчеркнули, что выводы являются предварительными: исследование было небольшим и не имело группы плацебо или группы сравнения, поэтому невозможно окончательно установить, что именно оксалоацетат вызвал улучшение.

Добавка в целом хорошо переносилась. Чаще всего участницы сообщали о расстройствах со стороны пищеварительной системы, включая несварение желудка, вздутие живота, запор, диарею и тошноту. Две участницы прекратили прием из-за таких симптомов, серьезных нежелательных явлений не зафиксировали. Команда готовит рандомизированное плацебо-контролируемое исследование фазы II, которое планируют открыть в конце 2026 года.

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