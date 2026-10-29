В Дубае, Объединённые Арабские Эмираты, врачи удалили 2-сантиметровую кость молочной рыбы из дыхательных путей 60-летнего жителя Шарджи Унникришнана Сиварамана. Кость находилась в его дыхательных путях почти два месяца и вызывала постоянный кашель, заложенность в груди и затруднённое дыхание, сообщает The National.

Кость обнаружили на КТ

Мужчина также испытывал сильную тошноту и рвоту с примесью крови, однако сначала не осознавал, что кость застряла в его дыхательных путях. Он обращался в отделение неотложной помощи, но тогда причину симптомов не установили.

После ухудшения состояния пациент проходил дальнейшие консультации, а компьютерная томография выявила инородный предмет. Его направили в больницу Aster Hospital Mankhool, где медики зафиксировали выраженное воспаление и грануляционную ткань вокруг кости. По словам пульмонолога Джолсаны Огастин, кость размером около 2 см располагалась в нижних дыхательных путях и простиралась до правого главного бронха.

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Процедура длилась до 40 минут

Острые края кости и воспаление осложняли её извлечение, поэтому к планированию процедуры привлекли специалистов по отоларингологии, пульмонологии и анестезии. Врачи должны были избежать травмирования дыхательных путей и голосовых связок, кровотечения и внезапной обструкции дыхательных путей.

Во время бронхоскопии медики переместили кость из правого главного бронха в верхние дыхательные пути, после чего извлекли её специальными щипцами. Процедура длилась около 30–40 минут, а пациента выписали примерно через три часа. Вмешательство провели в сентябре; после него мужчина сообщил о существенном улучшении дыхания и общего состояния.

Согласно исследованию 2016 года, рыбные кости относятся к наиболее распространённым пищевым инородным предметам, которые проглатывают люди, особенно в Азии. Они чаще застревают в пищеводе, чем в дыхательных путях. Джолсана Огастин посоветовала есть рыбу медленно, тщательно пережёвывать пищу и не разговаривать и не смеяться во время жевания.

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