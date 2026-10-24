Учёные Тринити-колледжа в Дублине установили, что белки-ингибиторы апоптоза, или IAP, могут помогать опухолевым клеткам избегать гибели после химиотерапии. Как сообщает News-Medical, результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances.

Состояние преждевременной сенесценции

Команда из Smurfit Institute of Genetics под руководством профессора медицинской генетики Шеймуса Мартина и постдокторского исследователя Гокхана Гюнея выяснила, что IAP нейтрализуют действие так называемых рецепторов смерти. Эти рецепторы активируются в ответ на повреждение ДНК, вызванное химиотерапевтическими препаратами, и запускают программу самоуничтожения клетки.

По данным исследователей, выжившие клетки могут перейти в состояние преждевременной сенесценции. Такие клетки не делятся, но в течение нескольких дней после воздействия химиотерапии существенно изменяются: они могут становиться почти в десять раз больше обычных и усиливать активность генов, связанных с заживлением ран.

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Роль иммунной системы

Сенесцентные клетки активнее выделяют медиаторы воспаления, которые привлекают клетки иммунной системы. Авторы работы отмечают, что опухоли могут использовать механизмы, характерные для восстановления повреждённых тканей: стимулировать деление клеток, а также поступление дополнительного кислорода и питательных веществ через образование новых кровеносных сосудов.

Исследователи также установили, что сенесцентные опухолевые клетки, возникшие после химиотерапии, в значительной степени зависят от IAP для дальнейшего выживания. Соединения-антагонисты IAP в исследовании избирательно уничтожали такие клетки, повторно активируя в них программу самоуничтожения через рецепторы смерти.

Профессор Мартин заявил, что нейтрализация IAP после применения химиотерапии потенциально может ослабить защиту опухолей, помешать их переходу в сенесценцию и уничтожить больше опухолевых клеток.

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