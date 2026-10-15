В странах Европейского Союза с начала 2026 года зарегистрировали 1715 случаев заражения вирусом Западного Нила, 130 человек умерли. Это рекордный уровень распространения инфекции, которая передается преимущественно через укусы комаров, сообщает Politico со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Больше всего случаев в Южной Европе

Больше всего от вируса Западного Нила пострадали Греция, Италия и Франция. В то же время органы здравоохранения фиксируют распространение вируса на север Европы.

В Нидерландах в этом году зарегистрировали 59 случаев заражения людей, в Бельгии — 15. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний заявил, что выявление вируса среди людей и животных в этих двух странах свидетельствует о его циркуляции все дальше к северу. В ведомстве ожидают, что эта тенденция продолжится в последующие годы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Как снизить риск заражения

Примерно у 80% инфицированных вирус Западного Нила не вызывает симптомов. Однако он может вызвать лихорадку, а в тяжелых случаях — неврологические заболевания и смерть.

ECDC рекомендует жителям и посетителям районов, где циркулирует вирус, пользоваться репеллентами, носить вечером и ночью свободную длинную одежду, а также по возможности использовать москитные сетки, сетки на окнах или кондиционирование воздуха.

Читай нас в