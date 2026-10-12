В Финляндии от появления симптомов до начала лечения рака легких проходит в среднем 155 дней. Это дольше, чем в Швеции, где соответствующий показатель составляет 107 дней, и Дании — 67 дней, сообщает YLE News со ссылкой на неопубликованные результаты исследования.

Задержки на разных этапах

Исследование, которое координирует профессор онкологии Университета Восточной Финляндии Оути Куиттинен, охватывает лечение рака легких в Куопио, Тампере, Турку и Рованиеми. Более 50 дней из среднего срока приходится на пациента, 41 день — на первичную медицинскую помощь, еще 58 дней — на специализированную.

По словам Куиттинен, задержки могут возникать из-за сложностей с записью на прием, нераспознанных симптомов или диагностических ошибок на первичном уровне. В специализированной медицине время добавляют ожидание визуализационных исследований, заключений и забора образцов. Она считает, что ситуацию могли бы улучшить подготовка врачей первичного звена, более быстрый доступ к обследованиям и отдельный ускоренный маршрут для людей с подозрением на рак.

Нет национального реестра

В отличие от других стран Северной Европы, Финляндия не имеет общенационального реестра качества онкологической помощи, который собирал бы данные больниц о результатах лечения и помогал выявлять задержки и различия в оказании помощи. В то же время финансирование его разработки в государственном бюджете на следующий год сократили на 400 тысяч евро.

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Финляндия приняла первую национальную онкологическую стратегию в ноябре 2025 года. Дорожная карта, подготовленная онкологами и Министерством социальных дел и здравоохранения, оценивает потребность в финансировании ее реализации в 140 млн евро. Министерство отметило, что выделение средств будет зависеть от политических решений.

Примеры пациенток

YLE News также приводит случай Хейди Ринтахакки, которой в 39 лет диагностировали агрессивную форму тройного негативного рака молочной железы. Ее медикаментозное лечение в Университетской больнице Хельсинки начали через шесть недель после первых симптомов; за это время опухоль увеличилась с трех до восьми сантиметров.

Еще одна пациентка, 32-летняя Юлия, сначала получила диагноз доброкачественных образований в молочных железах. Через восемь месяцев у нее выявили рак, который существенно вырос и распространился на лимфатические узлы подмышки. Главный врач онкологического центра Университетской больницы Куопио Пяйви Аувинен отметила, что рак молочной железы у молодых женщин встречается реже, а плотная ткань молочных желез может затруднять выявление опухолей.

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