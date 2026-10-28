Исследование Университета Восточной Финляндии показало: большее потребление животного белка было связано с более низким уровнем общего тестостерона в крови, а растительного белка — с более высоким. О результатах, опубликованных в International Journal of Food Sciences and Nutrition, сообщает News-Medical.

Данные более 2,5 тысячи мужчин

Авторы использовали данные долгосрочного исследования факторов риска ишемической болезни сердца в Куопио. В анализ включили 2546 мужчин в возрасте от 42 до 60 лет, живших в восточной Финляндии. Их рацион оценивали по четырехдневным пищевым дневникам, которые велись в 1984–1989 годах, а в образцах крови определяли концентрацию общего тестостерона и глобулина, связывающего половые гормоны, — SHBG.

Участников разделили на четыре группы по уровню потребления белка. У мужчин с наибольшим потреблением животного белка концентрация общего тестостерона была в среднем на 1,2 нмоль/л ниже, чем в группе с наименьшим потреблением. В то же время в группе с наибольшим потреблением растительного белка показатель был в среднем на 1,1 нмоль/л выше.

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Отдельные источники белка

Схожие связи исследователи зафиксировали и для концентрации SHBG, который влияет на общий уровень тестостерона в крови. Более высокий уровень потребления молочного белка ассоциировался с более низкими показателями общего тестостерона и SHBG. Белок из мяса был связан со снижением SHBG, но не с уровнем общего тестостерона.

В то же время большее потребление растительного белка из овощей и других источников, кроме зерновых продуктов, ассоциировалось с более высокой концентрацией общего тестостерона. При анализе учитывались возраст, индекс массы тела, а также ряд пищевых, поведенческих и связанных со здоровьем факторов.

Ограничения исследования

Ученые подчеркнули, что зафиксированные различия были статистически значимыми, но относительно небольшими. Исследование носило поперечный характер, поэтому не позволяет установить причинно-следственную связь или определить, влияют ли разные источники белка непосредственно на выработку тестостерона и его действие в организме.

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