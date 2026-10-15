Во Фландрии от вируса Западного Нила умерли два человека — RMF24

Во Фландрии на севере Бельгии подтвердили 14 случаев заражения вирусом Западного Нила. Департамент здравоохранения региона сообщил о смерти двух инфицированных людей, которые относились к группам повышенного риска тяжелого течения болезни.

Вирус циркулирует в регионе уже несколько месяцев

По данным RMF24, санитарные службы считают, что вирус локально циркулирует во Фландрии уже несколько месяцев. Реальное число инфицированных может быть выше официально подтвержденного, поскольку большинство заражений протекает легко или бессимптомно. Лишь около 1% инфицированных имеют серьезные осложнения со здоровьем.

Наибольшему риску тяжелого течения подвержены пожилые люди и лица с ослабленной иммунной системой. Инфекция может вызвать неврологические осложнения, в частности воспаление головного мозга или мозговых оболочек.

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Власти призывают защищаться от комаров

Вирус Западного Нила передается преимущественно зараженными комарами. Сезон их активности во Фландрии обычно длится до конца октября, поэтому региональные власти призвали жителей использовать репелленты, носить одежду, закрывающую тело, и избегать мест размножения комаров.

Симптомы могут появиться через один-шесть дней после укуса комара. Специфической терапии против этой инфекции нет: медицинская помощь направлена прежде всего на облегчение симптомов, в частности снижение температуры и уменьшение боли. Вакцины против болезни также нет.

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