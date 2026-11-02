Исследователи проанализировали 97 образцов детского питания, приобретенных во французских супермаркетах в 2024 году, и установили, что уровни регулируемых токсичных элементов соответствовали максимальным нормам Европейского союза. О результатах исследования, опубликованного в журнале Food Additives & Contaminants: Part B, сообщает News-Medical.

Ученые определили концентрации 28 макро- и микроэлементов во фруктовых пюре, овощных блюдах, блюдах из овощей и мяса, овощей и рыбы, а также в детских кашах. В выборку вошли 42 фруктовых пюре, 16 овощных блюд, по 18 блюд с мясом и рыбой и три образца каш.

Рыбные блюда и каши отличались составом

Калий был наиболее распространенным макроэлементом в исследованных продуктах. Во всех образцах также обнаружили железо, цинк, медь и марганец. Детские каши содержали больше железа, цинка, кальция и марганца, что авторы связывают с обогащением этих продуктов.

Кадмий определили в 78% образцов, мышьяк — в 48%, никель — в 47%, свинец — в 44%. Уровни кадмия, свинца и никеля в целом были низкими. В то же время в блюдах с овощами и рыбой концентрация общего мышьяка была выше: медианный показатель составил 0,0663 мг/кг, максимальный — 0,875 мг/кг.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Не весь мышьяк имеет одинаковое значение

В пяти образцах с наибольшим общим содержанием мышьяка концентрация неорганического мышьяка не превышала 0,003 мг/кг и была значительно ниже европейского лимита для детского питания. Доля неорганической формы составляла менее 1% общего мышьяка. Исследователи отметили, что оценка потенциального риска только по общей концентрации мышьяка в рыбных продуктах может существенно завышать токсикологически значимую долю.

Также в стеклянных банках с металлическими крышками зафиксировали более высокий уровень олова, что может свидетельствовать о влиянии упаковочных материалов. Авторы отдельно отметили, что смоделированные сценарии потребления указали на возможный вклад готового детского питания в поступление алюминия и, в меньшей степени, никеля. В то же время эти расчеты были иллюстративными, а не полноценной оценкой пищевой экспозиции.

Ограничением работы стало небольшое количество исследованных каш и определение неорганического мышьяка лишь в пяти отобранных образцах. Авторы считают необходимыми дальнейшие исследования на большей выборке и постоянный мониторинг химических загрязнителей в детском питании.

Читай нас в