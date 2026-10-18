В Италии, на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета в Милане, представили предварительные результаты исследования, которое связало самое высокое потребление Neu5Gc из мясных источников с повышением риска развития диабета 2 типа на 63%. Как сообщает ScienceDaily, такая связь наблюдалась при сравнении участников с наибольшим и наименьшим расчетным поступлением этого вещества.

Анализ данных почти 90 тысяч человек

Ученые проанализировали данные 89 953 взрослых участников французского наблюдательного исследования NutriNet-Santé. В начале наблюдения средний возраст участников составлял 42 года, 79% из них были женщинами; ни у кого не было диабета 2 типа или рака. Участники заполнили по три 24-часовых пищевых дневника, по которым исследователи оценили поступление Neu5Gc с пищей.

Медианный период наблюдения составил 7,2 года, за который зарегистрировали 966 новых случаев диабета 2 типа. По сравнению с группой с самым низким потреблением Neu5Gc риск был выше на 41% в четвертом квинтиле и на 63% — в пятом. В расчетах учитывались возраст, пол, физическая активность, качество рациона, курение и имеющиеся заболевания.

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Возможная связь с воспалением

Neu5Gc, или N-гликолилнейраминовая кислота, в наибольшем количестве содержится в говядине и баранине, а в меньших количествах — в молочных продуктах. Организм человека не вырабатывает эту молекулу из-за давней мутации гена CMAH, однако она может поступать в ткани с пищей. Исследователи предполагают, что иммунная система может распознавать Neu5Gc как чужеродное вещество и вызывать длительную воспалительную реакцию.

В то же время исследование не доказывает причинно-следственную связь. После дополнительного учета общего объема потребленного красного мяса связь между Neu5Gc и диабетом ослабла и утратила статистическую значимость. Это означает, что исследователи пока не могут определить, отвечает ли за повышенный риск именно Neu5Gc, другие компоненты красного мяса или их совокупное действие.

Потребление Neu5Gc из молочных продуктов не связали с повышенным риском диабета. Авторы отмечают, что результаты являются предварительными и требуют дальнейших исследований, в частности измерения антител к Neu5Gc в больших группах людей.

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