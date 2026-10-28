В Японии работа в ночные смены во время беременности была связана с более высоким риском отклонений, выявляемых при скрининге нервно-психического развития детей в возрасте четырех лет. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Occupational & Environmental Medicine.

Данные более 31 тысячи участниц

Ученые использовали данные японского исследования Japan Environment and Children’s Study, в котором с января 2011 года по март 2014 года приняли участие около 100 тысяч беременных женщин. Для анализа отобрали 31 528 женщин, работавших в первом триместре и заполнивших анкету о развитии ребенка, когда ему исполнилось четыре года.

Участниц разделили на три группы: 27 655 не сообщали о ночных сменах в обоих опросах; 1 779 работали ночью во время первого опроса, но прекратили это до второго; еще 2 084 сообщили о ночной работе в обоих опросах.

Развитие детей оценивали по японской версии анкеты Ages and Stages Questionnaire, Third Edition. Она охватывает коммуникацию, крупную и мелкую моторику, решение проблем и личностно-социальное функционирование. В группу высокого риска отклонений как минимум в одной из этих сфер по результатам скрининга отнесли 4 189 детей, или немногим более 13%.

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Какие связи выявили

У детей женщин, прекративших ночные смены, риск отклонений был на 24% выше только в сфере мелкой моторики, чем у детей матерей без ночной работы. Если участницы сообщали о ночных сменах в обоих опросах, риск был выше в трех сферах: на 29% — для коммуникативных навыков, на 34% — для мелкой моторики и на 31% — для личностно-социального функционирования.

Наиболее устойчивую связь исследователи зафиксировали именно для мелкой моторики: она сохранялась и у тех, кто продолжал ночную работу, и у тех, кто ее прекратил. Авторы предположили, что воспаление, связанное с постоянной ночной работой, может влиять на нервные пути, задействованные в мелкой моторике.

Роль продолжительности сна

Отдельный поисковый анализ показал, что связь между графиком ночных смен и показателями развития детей различалась в зависимости от продолжительности сна матери. Продолжительность ночного сна десять часов и более во время беременности ассоциировалась с на 80% более высоким риском отклонений в любой из пяти сфер по сравнению со сном продолжительностью от шести до девяти часов.

В то же время это наблюдательное исследование не устанавливает причинно-следственную связь. Авторы не учли, в частности, системы ротации смен, хронотип участниц, рабочую нагрузку, воздействие света и время прекращения ночной работы. Длительный сон также может быть признаком усталости, субклинической депрессии, воспаления или анемии, а не самостоятельным вредным фактором.

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