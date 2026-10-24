Японское проспективное исследование с участием 86 009 женщин выявило связь между более высоким потреблением рыбы до и во время беременности и более низкими шансами отдельных гипертензивных нарушений беременности, в частности гестационной гипертензии и преэклампсии. Об этом сообщает News-Medical.

Исследователи использовали данные Японского исследования окружающей среды и детей (JECS). Они оценивали потребление рыбы, а также полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6 в течение года до беременности, а также в середине и в конце беременности. Участниц разделили на пять групп в зависимости от уровня потребления рыбы и этих жирных кислот.

Результаты исследования

Среди всех участниц женщины с самым высоким уровнем потребления рыбы до беременности имели на 34% более низкие шансы ранних гипертензивных нарушений беременности по сравнению с группой с самым низким потреблением. Скорректированное отношение шансов составило 0,66.

Наиболее выраженная связь была зафиксирована среди женщин, забеременевших впервые: в группе с самым высоким потреблением рыбы до беременности шансы ранних нарушений были ниже на 43%, а скорректированное отношение шансов составило 0,57. В то же время среди тех, кто уже рожал, статистически значимой связи не выявили.

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Во время беременности участницы из четвёртого квинтиля по уровню потребления рыбы имели на 14% более низкие шансы гипертензивных нарушений в целом, чем женщины с наименьшим потреблением. У женщин с первой беременностью более высокое потребление рыбы также ассоциировалось со снижением шансов поздних гипертензивных нарушений на 21%.

Ограничения выводов

Связь между общим потреблением омега-3 и гипертензивными нарушениями была более слабой и менее последовательной. По мнению авторов, это означает, что результаты нельзя объяснить только общим количеством омега-3 в рационе.

Исследование носит наблюдательный характер: рацион участниц не контролировали, поэтому полученные данные не доказывают, что именно потребление рыбы предотвращает гипертензивные нарушения беременности. Авторы отметили, что для установления возможного причинного эффекта необходимы дальнейшие исследования с контролируемым потреблением рыбы. Работа была опубликована 8 сентября 2026 года в журнале European Journal of Nutrition.

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